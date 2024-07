Mulher fica ferida após carro que ela dirigia ser atingido por caminhão na rodovia Antônio Heil

Uma mulher de 47 anos ficou ferida após o carro que ela dirigia ser atingido por um caminhão na rodovia Antônio Heil na noite desta terça-feira, 2. A colisão aconteceu por volta de 19h45.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente aconteceu na altura do bairro Limoeiro, em Itajaí.

De acordo com a PMRv, o Citroen C4, com placas de Brusque, foi atingido pela carreta do caminhão quando ele passava por uma rotatória.

O motorista do caminhão, de 66 anos, não se feriu. Já a mulher teve lesões leves e foi levada pelos bombeiros ao Hospital Azambuja.

O carro estava com o licenciamento vencido e foi removido ao pátio licitado.

