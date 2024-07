Trilha ecológica do Zoobotânico de Brusque ganha mais sete árvores

A trilha ecológica do parque Zoobotânico de Brusque ganhou mais sete árvores nativas na tarde da terça-feira, 2. O plantio foi feito para compensar as emissões de gases de efeito estufa geradas durante o evento de empreendedorismo feminino Conecta Elas, realizado em abril.

O encontro reuniu aproximadamente 200 mulheres, no Espaço Z Nobless. Esta é a terceira vez consecutiva que o Conecta Elas recebe o Selo Carbono Neutro, emitido pela empresa Neutraliza.

Quantidade de árvores no Zoobotânico de Brusque

A quantidade de árvores é calculada por meio de um relatório preenchido por todas as participantes do evento, com informações sobre o meio de transporte e a distância percorrida até o local, análise da iluminação e pesagem do lixo gerado.

“Com as informações em mãos nós emitimos o laudo referente a emissão dos gases de efeito estufa gerados no evento, sendo necessária a compensação por meio de 0,14 toneladas de carbono, que equivale ao plantio de sete árvores. As espécies escolhidas para a trilha Carbono Neutro no Zoobotânico foram: Ipê-amarelo, Ipê-roxo, Araçá, Paineira e Guavirova”, detalha a engenheira florestal e doutora em Manejo Florestal, Damáris Gonçalves Padilha, sócia da Neutraliza.

Organizado pelas empresárias Letícia Zorrer, Mariane Compri, Suellen Pereira Rodrigues e Thayse Machado, o Conecta Elas realizou o plantio de árvores no Sesc Escola, no Parque das Esculturas e agora no Zoobotânico.

“Queremos fazer a diferença na vida de outras mulheres, da nossa cidade e também do planeta, pois acreditamos que a sustentabilidade deve ser uma pauta constante. Se cada um fizer a sua parte, mesmo com pequenas ações como plantar uma árvore, o mundo será um lugar muito melhor para a nossa e para as futuras gerações. Esperamos que cada vez mais os eventos tenham esse olhar para o meio ambiente”, destacam as organizadoras.

