Mãe brusquense busca doações para custear cirurgia de filho de 20 anos que pode perder a visão

A mãe do jovem Pablo Elias Lucolli, de 20 anos, Dayana Elias, está vendendo rifas para custear a cirurgia do filho. Ele foi diagnosticado, no último mês, com um tumor benigno no cérebro, que afeta a visão. Segundo ela, a meta de arrecadação é de R$ 70 mil, valor necessário para a realização do procedimento.

Em virtude do problema, o jovem já perdeu parte da visão do lado esquerdo. Dayana afirma que a operação é feita pelo Sistema Único de Saúde (SUS), mas que para não agravar a situação, optou por arrecadar o valor por meio de doações em dinheiro e da venda de rifas.

“Pelo SUS poderia demorar de três a quatro meses e não temos esse tempo para esperar. Precisa fazer a cirurgia o quanto antes, porque está afetando a visão dele. A metade da visão [de um olho] ele já perdeu e [o tumor] já está comprometendo a outra”, relata.

Pablo começou a sentir muitas dores de cabeça e desconfiou que fosse um problema na visão, já que trabalha em frente ao computador em um escritório de contabilidade. Na consulta com o oftalmologista, o médico desconfiou do problema e o recomendou a ida a um neurologista, que confirmou a existência do tumor.

A família é de Brusque, mas a cirurgia para retirada do tumor na hipófise, glândula situada na parte inferior do cérebro, será feita em Florianópolis. Agora, a esperança de Dayana é de conseguir o restante do valor o mais rápido possível, para não comprometer ainda mais a visão do filho. Atualmente, já foram arrecadados em torno de R$ 40 mil, afirma.

“Não tem como esperar nem um mês, tem que ser o quanto antes para não prejudicar a visão e comprometer mais a hipófise”, declara.

Como ajudar

É possível ajudar doando qualquer quantia em dinheiro por meio da chave Pix 108.079.339-96, no nome de Pablo, ou por meio da compra de rifas. Para comprar um bilhete da rifa, basta entrar em contato com telefone e/ou WhatsApp (47) 99210-7512 (Dayana).

