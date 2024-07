Brusque Basquete joga triangular semifinal da Copa SC em casa

O Brusque Basquete/KTO será o anfitrião dos triangulares semifinais da Copa Santa Catarina, que começam em 25 de julho, quinta-feira, na Arena Brusque. A equipe terminou a primeira fase no primeiro lugar da Chave C, e luta por uma vaga na final num grupo com Adiee/Avaí e a Acob, de Concórdia.

Após ter vencido a Adiee/Avaí por 71 a 66 na estreia pela competição, o Brusque Basquete aplicou nada menos que 103 a 49 sobre o Astra, de Balneário Camboriú. Terminou na primeira posição, com duas vitórias e 174 pontos marcados.

Agora, num grupo com Adiee/Avaí e Acob, busca a primeira posição deste triangular semifinal para chegar à grande decisão. Se terminar no segundo lugar, fará a disputa pela medalha de bronze da Copa SC. O time brusquense é o atual campeão da competição, com títulos conquistados também em 2010, 2011, 2012 e 2017.

No outro triangular, estão Apab Blumenau, Ablujhe (Joaçaba) e ADJ (Jaraguá do Sul).

Jogos do triangular (Chave D)

Quinta-feira, 25/07

21h – Brusque x Adiee/Avaí

Sexta-feira, 26/07

21h – Adiee/Avaí x Acob

Sábado, 27/07

17h – Brusque x Acob

