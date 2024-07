Aprovados em concursos públicos em Brusque serão chamados gradativamente, diz RH da prefeitura

Os aprovados nos concursos públicos 001/2023, 001/2024 e 002/2024, da Prefeitura de Brusque, estão sendo chamados de forma gradativa, segundo o setor de Recursos Humanos do Executivo. Tratam-se dos três concursos mais recentes.

De acordo com a diretora de RH da Prefeitura de Brusque, Suzana Marcia Machado Mafra, os chamamentos são realizados por partes, para que seja um processo tranquilo. No concurso 001/2024, da área de administração, 29 aprovados já foram chamados para nomeação.

“O quadro da prefeitura é dinâmico. Durante o período do concurso, houve aposentadorias, remanejamentos e várias situações que vão acontecendo enquanto se trabalha em cima do processo do concurso, que é demorado”, explica a diretora.

Suzana detalha ainda que os chamamentos ocorrem conforme demanda das secretarias e seguem um rito. As pastas encaminham levantamentos dos pedidos, é realizada a análise orçamentária e passa pelo prefeito. Os concursos têm validade de dois anos.

Chamamentos

Até o momento, segundo informações do RH da prefeitura, foram aprovadas 2.057 pessoas para o concurso do edital 001/2023, da educação. Destes, foram chamados para posse 86 entre os aprovados. As informações estão atualizadas até dia 27 de junho.

O edital 001/2024, da administração, teve 474 aprovados e 29 chamamentos. Quanto ao edital 002/2024, da saúde, 338 foram aprovados. Até esta segunda-feira, 1º, foram chamadas 40 pessoas, sendo 21 enfermeiros e 19 técnicos de enfermagem.

