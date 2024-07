Motociclista fica ferido após colidir contra carro no Steffen, em Brusque

Uma colisão entre um carro e uma moto em Brusque deixou um homem de 25 anos ferido na noite desta quarta-feira, 3. O acidente ocorreu por volta das 18h40, na rua Blumenau, no bairro Steffen. A ocorrência foi registrada pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com informações preliminares, a colisão envolveu uma Honda/CG e um Peugeot preto. Quando os socorristas do Corpo de Bombeiros chegaram, encontraram o motociclista caído na via, consciente, mas agitado, com alguns ferimentos pelo corpo.

Ele recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado ao Hospital Azambuja para cuidados médicos. O motorista do Peugeot, um homem, a princípio, não sofreu ferimentos e permaneceu no local.

Nenhuma informação foi confirmada pelas autoridades até o momento.

