Brusque já cadastrou mais de R$ 304 milhões para captação de recursos em 2024

A Prefeitura de Brusque divulgou nesta quarta-feira, 3, que cadastrou mais de R$ 304 milhões em emendas parlamentares, propostas voluntárias e financiamentos no ano de 2024. O valor supera o dos últimos dois anos somados.

Segundo a prefeitura, apenas na área da Saúde, são quase R$ 18 milhões em investimentos, desde emendas para os hospitais Azambuja e Dom Joaquim, além de valores destinados para avançar as filas de espera de exames e cirurgias, reformas em unidades básicas de saúde e, também, a nova UBS Centro.

O valor investido em obras estruturantes na cidade superam os R$ 103 milhões, com a macrodrenagem na Bacia Victor Meirelles, drenagem na rua Abraão de Souza e Silva e os lotes 1 e 2 do canal extravasor, Beira Rio sentido Dom Joaquim.

Para completar o valor, outras frentes também são incluídas nestas arrecadações, como reforma de playgrounds, quadras esportivas, compra de carros e maquinários de agricultura.

“Além dos valores da captação, diversas outras obras também estão em execução com recurso próprio, como a reforma e ampliação da Escolar de Educação Fundamental Doutor Carlos Moritz e a drenagem na rua Orides Schwartz”, explica Cintia Wilke, diretora de Captação de Recursos.

Além disso, para completar, Cintia explica que estas são as obras que já estão cadastradas ou em execução. “Temos diversas outras obras que estamos buscando recursos e captações. Estamos em constante atualização nas questões do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e outras opções que o governo estadual e federal oferecem”.

