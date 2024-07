Clausia Regina Boos assume a posição de assessora cultural na Fundação Cultural de Guabiruba

A Prefeitura de Guabiruba, por meio da Fundação Cultural, anunciou a nova assessora cultural, Clausia Regina Boos, que assume a posição de Assessora Cultural, ao lado da superintendente da Fundação Cultural, Jenifer Schlindwein.

Clausia Regina Boos, possui graduação em Gestão de Turismo pela Universidade Paulista – UNIP (2024). Trabalhou 17 anos como agente de viagens e tem experiência com prospecção, feiras e eventos.

“A cultura é um dos motores de crescimento do turismo, e em cada viagem que eu fiz, fui me apaixonando pela cultura local. Fiquei muito feliz com a oportunidade de trabalhar com a cultura da cidade que eu nasci e que vivo, espero poder contribuir com a nossa cultura que é tão rica em tantos detalhes”, disse Clausia.

