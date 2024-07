O Barateiro Havan Futsal recebe o Taboão/Magnus-SP no ginásio Frederico Guilherme Schwanke, em Luiz Alves, no Vale do Itajaí, pela sétima rodada da Liga Feminina de Futsal (LFF). Os ingressos estão à venda na Secretaria da Associação Esportiva e Cultural Luiz Alves (Aecla) em Luiz Alves. O bilhete do primeiro lote custa R$ 10, e o do segundo, R$ 15.

A equipe brusquense ocupa o terceiro lugar, com 12 pontos, e visa se aproximar e até ultrapassar o time do interior paulista, que é o líder, com três pontos a mais.

O Taboão segue com 100% de aproveitamento, com cinco vitórias em cinco jogos. Após quatro vitórias consecutivas, o Barateiro perdeu suas duas partidas mais recentes na LFF, diante de ADTB e Female.

Barateiro e Taboão se enfrentaram recentemente na Copa Mundo do Futsal, em Cascavel. Na fase de grupos, o time brusquense perdeu por 3 a 1, e novamente por 5 a 2 nas quartas de final.

