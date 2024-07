Brusque terá inauguração de nova praça em julho; saiba onde

A Prefeitura de Brusque anunciou que está próxima de ser inaugurada uma nova praça no município, além de outras três serem completamente revitalizadas. As primeiras a serem entregues serão a praça da rua Ribeirão Tavares, no bairro Limeira, e a praça do Paquetá, próxima à empresa Fama, que devem ficar prontas já na próxima sexta-feira, 5.

Em ambos os casos de revitalização, foram realizados serviços de troca das telas de proteção das quadras, reforma das traves, um novo telhado para o quiosque, melhorias na parte elétrica e na iluminação, além da instalação de um novo playground, com novos brinquedos para as crianças.

A nova praça será inaugurada no Zantão, próximo a escola e ao posto de saúde do bairro. Segundo a prefeitura, os estudos para a implantação da área de recreação já estão bem avançados e em cerca de 25 dias os trabalhos já devem ser iniciados.

A outra praça a ser revitalizada será no bairro da Limeira, próximo ao mercado Barni. Por ainda estar nos primeiros estágios de sua reestruturação, esta deverá ser entregue em mais alguns dias.

Segundo o diretor de paisagismo da secretaria de Obras e Serviços Urbanos, Kito Maestri, os espaços são voltados para que diversas famílias por todo o município possam usufruir de áreas de lazer com mais conforto e segurança.

“Estamos fazendo as trocas dos brinquedos antigos por outros novos e mais modernos. Fizemos ainda uma reorganização em todas as áreas e uma grande limpeza também. As famílias poderão, diariamente e aos finais de semana, usufruir desse espaço que vai ficar muito bonito. Um espaço moderno e arrojado onde as crianças e as famílias poderão participar de várias atividades”, comentou.

