Degli Amici Trentini: conheça o grupo de canto que preserva a cultura italiana em Brusque há mais de 20 anos

Há mais de 20 anos, o Circolo Trentino di Brusque preserva a cultura italiana na cidade. Entre as atividades realizadas pela instituição está o Grupo Di Canto Degli Amici Trentini. Atualmente, o coral reúne 18 integrantes, que interpretam músicas folclóricas, tradicionais e religiosas, no idioma italiano, em diversos eventos na região.

Conforme explica a presidente do Circolo Trentino di Brusque, Valdete Gianesini, o Grupo Di Canto iniciou juntamente com a entidade e, com o passar dos anos, contou com muitos integrantes, mas sempre manteve a mesma essência.

“O grupo existe desde a fundação do Circolo em 2001, e desde lá, ele se mantém em atividade, mesmo com a mudança de participantes e maestros ele segue com o mesmo objetivo, que é alegrar e integrar seus membros. Porque cantar faz bem, deixa as pessoas felizes. Nós cantamos músicas religiosas, folclóricas, tradicionais, versões românticas, o hino de Trento e da Itália”, explica Valdete.

Ela ressalta que para participar não é preciso ser descendente de italianos. “Todos que gostam de cantar são bem-vindos. Têm pessoas que me dizem que não sabem falar o idioma, mas não é preciso, todos podem cantar em qualquer língua. Com o tempo, lendo e ouvindo as músicas, se aprende”, ressaltou.

O grupo se apresenta em igrejas, cantatas e eventos da cultura italiana, e é regido pela maestrina Louise Clemente Fuck.

“Já nos apresentamos em diversos lugares, desde a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, até missas e festas italianas como a Felicitá e a Festitália, em Blumenau. E também integramos a Liga de Corais de Santa Catarina”, conta Valdete.

Lei Paulo Gustavo

Recentemente o coral foi contemplado na Lei Paulo Gustavo de Incentivo à Cultura. Segundo a presidente, o valor recebido contribui com as despesas.

“O Circolo não possui fins lucrativos, mas nós temos alguns gastos com materiais para o coral e também precisamos pagar nossa maestrina. Então, o incentivo que recebemos da Lei Paulo Gustavo foi destinado para essas despesas”, frisou.

Ela explica que, além de incentivos como esse, o grupo se mantém através de eventos solidários.

“Anualmente promovemos a venda de tortéis, em formato de drive-thru. Participamos também do Arraiá Solidário, que ocorreu no último final de semana, nos dias 21 a 23 de junho. Então, sempre estamos presentes em eventos assim, para arrecadar fundos para manter nossos projetos”, pontuou.

As próximas participações do Grupo Di Canto Degli Amici Trentini serão em uma missa na Casa Padre Dehon, no dia 10 de agosto; em uma missa no município de São João Batista, em 8 de setembro, pelos 150 anos da Imigração Italiana no Brasil; dia 21 de setembro o grupo se apresenta no Encontro da Liga de Corais, em Ibirama; e no final do ano, em diversas ações de Natal.

Cultura e aprendizado

Regendo o grupo desde 2022, a maestrina, Louise Clemente Fuck, aprendeu muito com os participantes. Ela conta que quando assumiu o cargo não conhecia a língua e a cultura italiana.

“Foi um período de muito aprendizado, porque ensino eles a cantar, mas também aprendo muito. Quando iniciei não estava muito envolvida com cultura italiana e vivo uma troca constante e muito interessante”, falou Louise.

Ela também comenta que apesar da língua, o maior desafio para o regente é sempre a harmonia do repertório e das vozes dos participantes.

“É como em qualquer outro grupo musical: conseguir a harmonia entre as vozes e estabelecer um repertório que passe não somente pela música folclórica, mas também pelo religioso e pelos cantos populares. Então é sempre desafiador montar uma apresentação harmônica com a combinação das vozes”, afirmou.

Como participar

Aos interessados em participar do Grupo Di Canto Degli Amici Trentini, basta entrar em contato com o Circolo Trentino, através do Instagram @circolotrentinobq ou pelo Whatsapp (47) 99953-6447.

Os ensaios acontecem todas às segundas-feiras, no Instituto Crespi, no Plaza Rivel, às 19h. Além do coral, o Circolo Trentino di Brusque também oferta aulas de italiano, com o professor Adalberto Pretti, todas as quintas-feiras, às 19h, no Instituto Crespi.

