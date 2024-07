VÍDEO – Homem é flagrado fugindo após disparar tiros contra carro em Itapema

Um homem foi flagrado fugindo após uma tentativa de homicídio em Itapema na tarde desta quarta-feira, 3. Imagens mostram o homem cruzando a rodovia BR-101 após atirar cinco vezes contra um carro.

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas, sendo uma delas um homem de 33 anos, não foram atingida por disparos, mas ficou ferida pelos estilhaços dos vidros. A arma utilizada para o crime foi localizada e apreendida pelos policiais.

Ao chegar no local foi entrado em contato com o masculino condutor do veículo, Mercedes onde relatou que estava circulando na marginal sentido Meia Praia, com outros amigos, quando escutou disparos de arma de fogo.

Uma equipe do Samu foi até o local e atendeu aas vítimas, que não tiveram a identidade divulgada. Os dois possuíam ferimentos leves. A Polícia Rodoviária Federal lavrou o boletim de ocorrência de trânsito.

As vítimas repassaram aos policiais as características do autor dos disparos. Posteriormente o homem, de 20 anos, foi encontrado e detido. Após as buscas, o autor levou os policiais até a arma usada no crime sendo uma CZ P07 9MM com 23 munições, sendo um carregador cheio com 14 e outro com nove, sendo que foram feitos cinco disparos em direção ao veículo.

O homem não quis dizer aos agentes o motivo dos disparos.

Confira o vídeo do homem fugindo após realizar os disparos:

Leia também:

1. Defesa Civil de Brusque conclui primeira etapa de atualização das cotas de enchentes

2. Mega-Sena: sete apostas de Brusque são premiadas no concurso 2744

3. Cantor de Nova Trento, Nikolas Tomasini participa de programa de talentos da Record

4. Adolescente que esfaqueou outro em escola de Palhoça planejava massacre

5. Luciano Hang e Havan se manifestam após TJ-SC decidir afastar indenização que a Folha de S.Paulo pagaria aos dois

Assista agora mesmo!

“Jogo da mentira” trazido da Itália, brìscola é praticada em Botuverá há quase 150 anos: