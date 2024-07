Homem em situação de rua internado em Brusque pelo programa de internação involuntária recebe alta de clínica no Oeste

O primeiro paciente internado por meio do decreto que criou o programa de internação involuntária em Brusque recebeu alta da clínica que foi levado, no Oeste catarinense. O homem em situação de rua foi abordado por servidores da prefeitura no dia 27 de maio, e aceitou voluntariamente a internação.

Agora, conforme a Prefeitura de Brusque, ele seguirá o tratamento em Criciúma, no Sul do estado, perto da família. A casa de apoio no qual ele foi encaminhado fica em Descanso. O município está localizado a 615 quilômetros de Brusque, próximo à fronteira entre Brasil e Argentina.

“Ele agradeceu pelo atendimento, disse que se sente melhor e também se comprometeu a dar continuidade no processo de ressocialização”, relata a coordenadora de Saúde Mental da Secretaria de Saúde, Inajá de Araújo.

O período de internação em Descanso durou 33 dias. Na nova fase do tratamento, em Criciúma, ele seguirá a recuperação no Centro de Atenção Psicossocial Para Álcool e Drogas (Caps-AD).

