Neste fim de semana, o inverno promete manter sua condição em Brusque e região, sob um frio restrito apenas ao período noturno, valendo para o domingo, 21, e se estendendo às madrugadas seguintes.

As temperaturas podem ficar abaixo de 10°C em muitas cidades, especialmente nas áreas de maior altitude. Portanto, o uso de casacos e cachecóis será necessário para aqueles que precisarem sair cedo de casa.

Por outro lado, as tardes tendem a manter temperaturas bem agradáveis, como tem ocorrido nos dias anteriores, variando entre 21°C e 25°C, diante de um cenário sob tempo seco.

Para trazer uma visão técnica sobre o tema, conversamos com o meteorologista Piter Scheuer, que gentilmente compartilhou um boletim esclarecedor. Confira a nota emitida por ele logo após a foto exibida a seguir.

Frio noturno

*Boletim: Piter Scheuer >>

Neste boletim, vamos atualizar as informações sobre as condições climáticas, previstas para este fim de semana e início da próxima em Brusque e todo o Vale do Itajaí. O clima de inverno se fará presente, porém, trazendo frio restrito ao período noturno.

Com isso, as madrugadas de domingo e segunda-feira prometem, então, temperaturas abaixo de 10°C em Brusque, bem como em muitas cidades da região, especialmente nas áreas de maior altitude, onde pode baixar de 5°C.

Para as tardes, levando em conta este sábado e também durante o domingo, espera-se um ambiente muito agradável, sob temperaturas variando entre 21°C e 25°C.

Inclusive, para aqueles que planejam atividades externas, seja trabalho ou lazer, até a próxima quarta-feira, pelo menos, as condições serão amplamente favoráveis, com risco praticamente nulo de chuva.

Portanto, é aconselhável aproveitar essa expectativa climática promissora.

Ressaltamos que, eventuais mudanças neste padrão serão monitoradas, conforme indicarem as próximas atualizações dos modelos meteorológicos.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

O frio da madrugada

Prosseguindo com a edição deste sábado, continuamos a focar nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos destacar o acompanhamento então realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

É importante ressaltar que não houve registro de chuvas durante esse período (indicado em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens capturam o início da manhã deste sábado em cada local descrito nas legendas.

Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 7

