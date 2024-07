Com ingressos esgotados, Big Band Brusque se apresenta no Cescb em agosto

No dia 5 de agosto, a Big Band Brusque – Maestro Edino Krieger sobe ao palco do Teatro do Centro Empresarial Social e Cultural (Cescb) para mais uma apresentação da temporada 2024. O evento ocorre às 19h30.

Além do novo repertório focado na música popular brasileira, a Big Band Brusque agora carrega em seu nome a homenagem ao maestro brusquense Edino Krieger.

Composta por 17 músicos sob regência do maestro Isaque Lacerda, a Big Band Brusque – Maestro Edino Krieger se dedica a proporcionar espetáculos de alta qualidade, e que desde 2019 vem encantando o público de Brusque e região.

Os ingressos foram disponibilizados de forma gratuita e já estão esgotados.

O projeto é realizado pela Fundação Cultural de Brusque, e conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Brusque.

