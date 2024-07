Operação Limpa Postes do Procon é iniciada nesta sexta-feira no Centro de Brusque

O Procon de Brusque iniciou a Operação Limpa Postes nesta sexta-feira, 19. E em conjunto com a Celesc, operadoras de telefonia e internet, Guarda de Trânsito de Brusque e Secretaria de Obras, fizeram a retirada de fios e cabos dos postes das avenidas Getúlio Vargas, no Centro, até a avenida Lauro Muller.

A ação estava prevista para iniciar às 8h, os trabalhos atrasaram porque a maioria das operadores não levou os equipamentos de segurança necessários para a realização dos serviços. A exceção ficou com as empresas BJNet e Unifique, que começaram a retirar os cabos e fios dos primeiros postes do trecho a ser trabalhado.

Mesmo sendo considerado um dia teste da operação, a operação foi avaliada de forma positiva. A diretora do Procon, Raquel Schoening, comenta que o órgão teve a função de reunir as pessoas e todos os envolvidos na operação. “Esse primeiro dia é mais um teste para ver como vai funcionar, mas é um projeto que tem que ser feito. Temos de limpar toda a cidade, todos os postes, tirar toda a fiação, que, óbvio, é algo importantíssimo para o município”, explicou.

E finaliza mencionando que além de deixar a cidade mais bonita, a limpeza também trará uma rede de serviços mais eficiente.

Um dos presentes, o representante da empresa BJ Net, Elifer Albert, considerou a ação como extremamente positiva para o município. “É uma ação que a gente já vem tentando fazer há anos, juntamente com o Procon, até para a população ver que tem algo acontecendo e que a nossa cidade está sendo limpa, está sendo organizada”, disse.

“Querendo ou não, esses fios nos postes acabam prejudicando muito, poluindo muito. Essa é só a primeira ação que estamos fazendo e esperamos fazer todas às sextas-feiras no decorrer dos caminhos da nossa cidade”, completou.

