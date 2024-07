Peixes mortos e galhos no chão: situação do Parque Leopoldo Moritz preocupa visitantes; Prefeitura de Brusque se manifesta

Moradores de Brusque entraram em contato com o jornal O Município nesta sexta-feira, 19, para reclamar da situação atual do Parque Leopoldo Moritz, também conhecido como Parque da Caixa d’Água.

Segundo as reclamações, o parque estaria “largado”, com manutenções inacabadas e galhos de árvores caídos. A presença de peixes mortos na lagoa do parque também foi registrada pelos moradores.

A equipe de reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Brusque para buscar informações sobre a situação. Em resposta, foi informado que o parque está passando por algumas manutenções, principalmente na parte da ponte.

“Por conta disso, há a presença de materiais de construção no local. Além disso, foi enviada uma equipe para fazer uma averiguação do local e coletar os galhos secos que estão no chão. Quanto aos peixes, ainda não há uma explicação, mas os responsáveis já estão investigando a causa da morte dos peixes, que já foram retirados da lagoa”.

