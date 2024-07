Nevoeiro em SC: condições do tempo favorecem neblina ao amanhecer

O fim de semana será marcado pela presença de nevoeiro em Santa Catarina, na região litorânea, incluindo a Grande Florianópolis e também nas áreas de vale, próximas a cursos de rios, pelo interior do estado. A condição registrada na manhã deste sábado, 20, também deve ocorrer no domingo, 21.

De acordo com a meteorologia de Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil (SDC), a tendência é que o nevoeiro em Santa Catarina se dissipe gradualmente ao longo do dia, permitindo a elevação das temperaturas.

“Essa é uma situação bastante comum nesta época do ano e ocorre por conta do resfriamento no período noturno e pela maior presença de umidade nestas áreas. O amanhecer do domingo deve continuar apresentando essas condições de temperaturas baixas e nevoeiros, mas o fenômeno se dissipa no decorrer da manhã, dando lugar ao sol”, explica a meteorologista da SDC, Nicole dos Reis.

Nevoeiro em Santa Catarina: temperatura para o fim de semana

Mínimas:

4°C a 10°C: Planaltos, Meio-Oeste, Alto Vale do Itajaí, Grande Florianópolis Serrana.

10°C a 15°C: Demais regiões.

Máximas:

26°C a 28°C: Grande Oeste, Litoral Sul.

16°C a 23°C: Demais áreas.

Próxima semana

De acordo com a previsão da Defesa Civil, a próxima semana continua com condições meteorológicas semelhantes. Espera-se que as noites e madrugadas continuem frias, propensas à formação de nevoeiros, enquanto as tardes permanecerão ensolaradas e com temperaturas em elevação gradual. Além disso, a umidade relativa do ar no interior do estado continuará baixa, exigindo atenção redobrada.

Avisos e Alertas da SDC

A Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina reitera a necessidade de acompanhar diariamente os avisos e boletins devido às constantes atualizações nos modelos de previsão do tempo.

Para receber os avisos e alertas da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina por SMS, cadastre-se com seu celular. Basta enviar o CEP de sua cidade ou da localidade que deseja monitorar (com ou sem hífen ou espaço) por SMS para o número 40199.

Para inserir mais de um CEP a ser monitorado, basta repetir o procedimento. Além disso, acompanhe diariamente os avisos e boletins de previsão do tempo devido às atualizações nos modelos meteorológicos no site www.defesacivil.sc.gov.br

Assista agora mesmo!

Difícil de aprender, cinquì perde popularidade em Botuverá e corre risco de extinção: