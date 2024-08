Grande BioBusca 2024: alunos de Brusque participarão da Maratona Internacional de Observação da Vida Silvestre

Entre os dias 20 e 23 de setembro, alunos de Brusque farão parte de um importante evento de educação ambiental: a Grande BioBusca. Essa maratona internacional, que ocorre anualmente na primavera, reúne cidadãos e cientistas em uma missão conjunta de registrar a vida silvestre por meio de fotos e gravações de sons.

O evento, que incentiva a prática da ciência cidadã, permite que qualquer pessoa participe, utilizando o aplicativo iNaturalist para registrar suas observações.

“É uma oportunidade única de aproximar a comunidade da natureza, promovendo a conscientização ambiental e o engajamento em atividades científicas”, afirma o professor Eduardo Dalabeneta, morador de Guabiruba e docente na FURB de Blumenau e na Faculdade São Luiz de Brusque.

No ano passado, estudantes da Faculdade São Luiz participaram da BioBusca durante as aulas matutinas, registrando suas observações no Parque Leopoldo Moritz. Este ano, a atividade será repetida no mesmo local nesta terça-feira, 20.

A Unifebe também estará envolvida, sob a coordenação da professora Tamilly, que levará os alunos para participar da observação.

“O evento não só contribui para o aprendizado prático dos alunos, mas também para a conservação da biodiversidade local, ao promover o registro de espécies da nossa fauna e flora”, destaca o professor.

Interessados em saber mais detalhes sobre o evento podem criar um perfil no iNaturalist via app ou neste link. Par fazer parte do projeto basta clicar neste link.

