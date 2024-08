Jovens ficam feridos após acidente de moto com caminhão na rodovia Ivo Silveira, em Brusque

Dois jovens ficaram feridos após colisão entre uma motocicleta e um caminhão no início da tarde desta segunda-feira, 19, na rodovia Ivo Silveira, em Brusque. O acidente aconteceu em frente ao All Shopping, no altura do bairro Bateas, por volta de meio-dia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o condutor da moto, uma Honda CG 160, de 21 anos, relatou que não chegou a cair, conseguindo manter o controle, mas sofreu um corte de cerca de 10 centímetros no tornozelo direito.

Já a passageira, de 18 anos, foi encontrada às margens da rodovia para onde se deslocou após a queda. Ela sofreu uma suspeita de fratura fechada na altura do joelho direito. Os dois foram encaminhados ao Hospital Azambuja.

O condutor do caminhão, de 34 anos, não se feriu.

