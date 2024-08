A região de Brusque avança pelo mês de agosto e já chega ao 20º dia diante de volumes reduzidos de chuva, registrando marcas que não ultrapassam os 2 mm no município e em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

No entanto, os eventos de precipitação pode retornar à região já entre esta terça-feira, 20, e quarta-feira, 21, mas de forma muito pontual e isolada, caso venha ocorrer.

Os volumes mais significativos, inclusive acompanhados pelo retorno do frio, são esperados apenas a partir de sexta-feira, 23, conforme indica a previsão do tempo.

Para mais detalhes esclarecedores e complementares sobre o assunto, confira a nota emitida pelo meteorologista Piter Scheuer, que gentilmente nos forneceu um boletim informativo.

Veja a íntegra das informações prestadas pelo profissional logo após a foto.

Terça-feira e o risco de chuva

*Boletim: Piter Scheuer >>

Iniciamos este boletim antecipando aos moradores de Brusque e demais cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim, que planejam atividades externas nesta terça-feira, que o dia deve transcorrer sob uma maior presença de nuvens.

No entanto, o sol ainda deve aparecer em alguns períodos. Recomendamos atenção, pois a possibilidade de chuva isolada e pontual faz parte da previsão.

Esta tendência climática também se aplica à quarta-feira, que, assim como hoje, deverá ter uma maior presença de nuvens, sem afastar completamente a chance de precipitação isolada.

O sol também tende a aparecer, mas sempre acompanhado de nebulosidade.

Quanto às temperaturas, o calor acima de 30°C, registrado na segunda-feira, não deve se repetir nesta terça-feira, devido ao aumento da cobertura de nuvens.

As máximas, caso excedam os 25°C, não sinalizam ultrapassar muito essa marca.

Chuva e frio à vista

Avançando com as projeções para o restante da semana, chegamos à sexta-feira, que será marcada como o dia da transição climática em Brusque e toda a região.

Na prática, o tempo seco ainda deve prevalecer na quinta-feira, com aquecimento próximo de 30°C, mas diante de uma frente fria a caminho do Vale do Itajaí-Mirim a partir da noite.

Esse sistema trará a volta da chuva mais abrangente na sexta-feira e uma queda nas temperaturas, marcando o fim do calor sentido até então.

A mudança prevista deve se estender ao fim de semana, mantendo o clima instável e úmido, diante de uma baixa sensação térmica prevista.

Portanto, o clima de inverno deve exigir o uso contínuo de casacos a partir de 23 de agosto, conforme indicam as últimas atualizações dos modelos meteorológicos.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

O tempo na madrugada

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, abordaremos agora o monitoramento das condições do tempo em Brusque durante a madrugada desta terça-feira.

As informações foram então fornecidas pela rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local monitorado.

Adicionalmente, a apuração indica ausência de chuva em todos os locais observados, durante o período entre meia-noite e primeiras horas do dia; acompanhe.

Fotos dos leitores

Para finalizar esta reportagem, convidamos você a apreciar as paisagens estonteantes então compartilhadas por nossos leitores.

Cada fotografia reflete o amanhecer desta terça-feira, desvendando a beleza única de cada lugar, conforme descrito em suas legendas correspondentes.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

1 de 11

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

1 de 11

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila

1 de 10

*Galeria com imagens de Brusque/Ciro Groh/O Município

1 de 20

