Torneio de padel reúne mais de 180 atletas em Brusque; confira os vencedores

Foi realizado nos dias 16, 17 e 18 de agosto o campeonato de padel Lob Sports – CRF Construtora, na Lob Sports Arena, em Brusque. Foram 128 duplas inscritas, sendo 181 atletas divididos em 13 categorias.

No torneio ocorreram 196 jogos, com a presença de alunos de Educação Física e Fisioterapia do Centro Universitário de Brusque (Unifebe). Houve partidas na categoria masculina, feminina e mista.

Alguns jogos chegaram a durar duas horas. O campeonato também contou com atletas do Circuito BPT (Brasil Padel Tour).

O evento teve apoio da CRF Construtora, Irmãos Hort, Havan, 3Structure, Intelidata, Starvie, Adidas, H leve , Kiezen, Mariago Fitness e Santo Lob.

A transmissão e narração foi feita por Léo Ferrero, junto com Marlon Santos.

“Com certeza esses jogos abrilhantaram o nosso evento. O que mais me inspira nesse tipo de competição são os iniciantes. Você se inscrever em um torneio, se colocar em prova, com risco de ‘fracassar’ na frente de amigos, família e pessoas desconhecidas, em algo que ainda não domina. Tem que ter muita coragem”, diz Lenon Flain, representante da Lob Sports.

Confira os vencedores:

Open masculina

Campeões

André Freitas

Tiago Krames

Vice-campeões

Lucas Izkovitz

Lucas Duffort

Terceira categoria masculina

Campeões

Gaston Duffort

Luigi Bogo

Vice-campeões

Rafael Prego

Thales Dalago

Terceira categoria feminina

Campeãs

Raquel Tolardo

Aline Geisler

Vice-campeãs

Sarah Lamim

Nicole Wiesner

Quarta categoria masculina

Campeões

Aquiles Carballo

Vinícius da Silva

Vice-campeões

Guto Rosa

Filipe Vancini

Quarta categoria feminina

Campeãs

Alessandra Trentini

Thalita Martins

Vice-campeãs

Danusa Viti

Jessica Klein

Quinta categoria masculina

Campeões

Daniel de Bastiani

Maurício da Silva

Vice-campeões

Lucas Ávila

Rafael Nunes

Quinta categoria feminina

Campeãs

Marcela Botelho

Joelma Espíndola

Vice-campeãs

Roberta Dalago

Fernanda Freitas

Sexta categoria masculina

Campeões

Diego Mainardes

Adilson Gois

Vice-campeões

Diego Pedroso

Filipe Miguel

Sexta categoria feminina

Campeãs

Juliana Schlindwein

Flávia Helena Boing

Vice-campeãs

Karine Frois

Isabela Dognoni

Sétima categoria feminina

Campeãs

Catiane da Cruz

Samira Comper

Vice-campeãs

Isabela Smaniotto

Gabriela Testoni

Mista A

Campeões

Anna Fagundes

Lorenzo Maccarini

Vice-campeões

César Tirloni

Karine Tirloni

Mista B

Campeões

Alexandre Lopes

Nicole Wiesner

Vice-campeões

Ana Tirloni

Marcelo Stipp

Mista C

Campeões

Melina Carpenedo

Deco Santos

Vice-campeões

Catiane da Cruz

Alessandro Barbosa

