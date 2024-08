Confira resultados das escolas de Brusque no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de 2023

O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgaram, na quarta-feira, 14, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (ldeb) 2023.

De acordo com os dados, 231 séries/anos das escolas de Brusque analisadas superaram os indicadores estabelecidos. Por outro lado, 119 séries/anos ficaram abaixo do esperado.

Em resumo, a maioria das séries/anos das escolas analisadas atingiu, ao menos, níveis próximos aos definidos pelo MEC, mantendo assim a estabilidade dos resultados, apesar de algumas ficarem aquém dos índices.

Destaques

Entre os dados dos anos iniciais (1º ao 5º ano) que se destacaram, estão as turmas de 2º ano de quase todas as escolas estaduais do município mencionadas no ranking. Nessas escolas, a maioria das turmas performaram abaixo do indicador esperado. Em contrapartida, boa parte das turmas de 3º e 4º ano superaram os indicadores.

No ensino fundamental, o destaque positivo e negativo foi para as turmas de 6º ano. As turmas das escolas estaduais apresentaram um bom desempenho, com a maioria ficando acima dos indicadores. O oposto ocorreu nas turmas das escolas municipais, onde mais da metade obteve resultados abaixo dos indicadores.

Por fim, no ensino médio, o destaque positivo ficou para quase todas as turmas da 3ª série das escolas estaduais, que superaram os indicadores. O alerta negativo recaiu sobre as turmas da 1ª série dessas mesmas escolas, com a maioria apresentando desempenho inferior ao esperado.

É importante destacar que as escolas não mencionadas não constam nos dados divulgados pelo Inep.

Santa Catarina

De acordo com o indicador, Santa Catarina alcançou 6,4 pontos nos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º), resultado que ficou 0,1 ponto abaixo da meta estabelecida para o estado no primeiro ciclo do Ideb (2007-2021).

Nos anos finais (6º ao 9º) do ensino fundamental, Santa Catarina alcançou 5,2 pontos e o ensino médio registrou 4,2 pontos, ficando abaixo da meta do Ideb projetada para o estado em todas as etapas de ensino.

Cenário nacional

Apesar de alguns estados terem se destacado nas três etapas avaliadas, o Brasil só superou a meta nos anos iniciais do ensino fundamental.

Para o Ministro de Estado da Educação, Camilo Santana, o resultado do Ideb reforça a importância de o MEC seguir atuando junto aos estados e aos municípios para a superação das desigualdades educacionais.

“Estamos cientes do tamanho do nosso desafio para garantir uma educação pública de qualidade para todos. Por isso, estamos investindo em programas transformadores como o Pé-de-Meia e o Escola em Tempo Integral”, defendeu.

Veja agora mesmo!

John Mueller conta para Sargento Junkes sobre shows sem cachê, confusões e prêmios: