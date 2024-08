Eleições 2024: confira o patrimônio declarado de cada candidato a prefeito de Brusque

Os quatro candidatos a prefeito de Brusque declararam bens à Justiça Eleitoral com o registro das candidaturas. O patrimônio de todos está disponível na plataforma Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais (Divulgacand), do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O candidato Danilo Visconti (DC) é o que possui o maior valor total em bens declarados, sendo R$ 1.649.777,49.

Na sequência do ranking, está Cedenir Simon (PT), com R$ 703.485,96 declarados, e João Martins (PSD), com R$ 525.062,26. Por fim, André Vechi (PL), que declarou R$ 206.806,86.

Danilo é o candidato com maior número de bens declarados. Ao todo, são seis, entre apartamentos, veículos, depósitos à vista, participações societárias, e aplicação e investimentos.

André não declarou nenhum veículo ou imóvel. Danilo declarou dois apartamentos, de R$ 130 mil e R$ 1 milhão, além de três carros de R$ 80 mil, R$ 70 mil e R$ 197,761 mil. João Martins declarou um terreno de R$ 475 mil.

Cedenir declarou duas casas, de R$ 150 mil e R$ 180 mil, e um apartamento de R$ 195 mil. Além disso, ele também declarou dois veículos de R$ 56 mil e R$ 114,9 mil.

Apenas André e Danilo declararam quanto possuem em espécie. Vechi declarou R$ 107,8 mil e Visconti R$ 15 mil. André também declarou que possui R$ 6,86 em caderneta de poupança. João declarou R$ 20 mil em quotas ou quinhões de capital.

Além disso, Vechi e Visconti declararam que possuem participações societárias. André aparece no Divulgacand com R$ 99 mil e Danilo com R$ 15 mil. O candidato do DC também declarou que possui R$ 2.746,49 em aplicações e investimentos.

Por fim, Danilo, João e Cedenir declararam depósitos. No sistema, Visconti aparece com dois depósitos à vista no valor de R$ 6.070,00 e R$ 44,2 mil. João declarou dois depósitos bancários no valor de R$ 17.076,97 e R$ 12.985,29.

O candidato do PT declarou quatro depósitos nos valores de R$ 5.229,52, R$ 1.540,59, R$ 787,31 e R$ 28,54.

Vale destacar que os valores declarados correspondem ao valor dos bens no momento em que foram adquiridos pelos candidatos.

Confira o patrimônio declarado de cada candidato:

André Vechi (PL)

Caderneta de poupança: R$ 6,86

Dinheiro em espécie: R$ 107.800,00

Outras participações societárias: R$ 99.000,00

Total em bens: R$ 206.806,86

Danilo Visconti (DC)

Dinheiro em espécie: R$ 15.000,00

Apartamento: R$ 130.000,00

Apartamento: R$ 1.089.000,00

Veículo: R$ 80.000,00

Veículo: R$ 70.000,00

Veículo: R$ 197.761,00

Outros depósitos à vista e numerário: R$ 6.070,00

Outros depósitos à vista e numerário: R$ 44.200,00

Outras participações societárias: R$ 15.000,00

Outras aplicações e Investimentos: R$ 2.746,49

Total em bens: R$ 1.649.777,49

João Martins (PSD)

Quotas ou quinhões de capital: R$ 20.000,00

Terreno: R$ 475.000,00

Depósito bancário em conta corrente no país: R$ 17.076,97

Depósito bancário em conta corrente no país: R$ 12.985,29

Total em bens: R$ 525.062,26

Cedenir Simon (PT)

Casa: R$ 150.000,00

Casa: R$ 180.000,00

Apartamento: R$ 195.000,00

Veículo: R$ 114.900,00

Veículo: R$ 56.000,00

Depósito bancário em conta corrente no país: R$ 5.229,52

Depósito bancário em conta corrente no país: R$ 1.540,59

Depósito bancário em conta corrente no país: R$ 787,31

Depósito bancário em conta corrente no país: R$ 28,54

Valor total de bens: R$ 703.485,96

