A atmosfera festiva está tomando conta do bairro Dom Joaquim, em Brusque, durante a 76ª edição da Festa dos Motoristas. O evento, que começou na sexta-feira, 19, culmina neste domingo, 21, com uma emocionante carreata, em honra a São Cristóvão.

Logo no início da manhã, às 8h, os motoristas se reuniram junto ao pátio da Havan, de onde então partiram em procissão, acompanhados por um sonoro buzinaço, até o local da festa.

Lá, uma variedade de iguarias típicas das festas religiosas aguardava os participantes, incluindo churrasco, cachorro-quente, cucas e a tradicional roda da fortuna. Antes disso, às 10h, uma missa solene marcou o início das festividades do domingo..

Os conjuntos musicais vieram garantir a animação do evento, criando uma atmosfera contagiante.

Festa tradicional

As famílias tradicionais da comunidade são o ponto alto da festa, trazendo consigo memórias e histórias que atravessam gerações. Este ano, 55 casais estão representando os 55 anos da Paróquia Santa Catarina, fundada em 1969.

A Festa dos Motoristas é um exemplo de união e colaboração. Cada pessoa contribuiu com seu esforço para que tudo ocorresse da melhor forma possível.

A comunidade abraçou a ideia e trabalhou em conjunto para então celebrar essa tradição com alegria e devoção.

Festa dos Motoristas em fotos

Vamos concluir nossa pauta com uma maravilhosa galeria de fotografias, que ilustra claramente toda a narrativa desta edição.

Confira as imagens que então preparamos com muito carinho para você, nosso prezado leitor.

*Autoria: Ciro Groh >>

