Polícia encontrou ecstasy em carro de homem que atropelou e causou morte de adolescente em Blumenau

O homem que atropelou e causou a morte de Eduardo Henrique Santos Gomes, de 14 anos, no Água Verde, em Blumenau, na noite de sábado, 20, segue preso. Além de Eduardo, um outro adolescente, de 12 anos, foi atingido e levado ao hospital.

De acordo com o delegado Rafael Lorencetti, ele estava embriagado e ainda tinha dois comprimidos de ecstasy no carro, um Volkswagen Nivus.

O delegado informou que foi lavrado auto de flagrante pelos crimes de homicídio culposo qualificado pela circunstância da embriaguez, lesão corporal culposa, por se evadir do local e omissão do socorro.

Segundo o delegado, ele foi enviado ao presídio e aguarda decisões do poder Judiciário.

O caso

O motorista foi preso pela Polícia Militar após fugir do local do acidente, na rua Frei Estanislau Schaette. De acordo com informações da PM, o veículo que ele dirigia era alugado.

Ele teria deixado o veículo na casa de uma tia. Após isso, ele pegou uma motocicleta e foi até uma festa, local em que foi preso. Após a detenção, ele foi encaminhado à Central de Polícia.

O homem se negou a fazer o teste do bafômetro, porém foi realizado o auto de constatação de sinais de embriagues, como cheiro de bebida alcóolica e vermelhidão nos olhos, e ele responderá pela embriaguez ao volante

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta das 18h, o adolescente foi encontrado sem vida no local do acidente.

O outro adolescente sofreu lesão na perna e escoriações pelo corpo. A vítima foi conduzida ao Hospital Santo Antônio.

Leia também os destaques da semana:

1. Jorge Seif crê em rápida aprovação de projeto que permitirá construção da barragem de Botuverá pela Câmara

2. “Pente-fino” do INSS: previdência social checará a validade de 800 mil benefícios

3. Agência de Brusque, Raffcom anuncia compra de concorrente

4. EXCLUSIVO – Ex-administradora do Minha Casa Minha Vida é suspeita de desvio de R$ 900 mil do condomínio

5. Empresa que cria marrecos em Brusque é destaque do Globo Rural, da TV Globo

Assista agora mesmo!

Difícil de aprender, cinquì perde popularidade em Botuverá e corre risco de extinção: