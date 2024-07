“Pente-fino” do INSS: previdência social checará a validade de 800 mil benefícios

A partir de agosto, a previdência social irá fiscalizar os 800 mil benefícios do Governo Federal. Segundo o ministro da previdência, Carlos Lupi, o governo fará um “pente-fino” nos benefícios temporários, como o auxílio-doença do INSS.

Conforme Lupi, há uma previsão de que esse tipo de revisão aconteça a cada dois anos. Porém, no caso dos benefícios temporários, o processo não era realizado desde 2019.

Previdência social

A meta é checar a validade dos benefícios que estão vigentes há mais tempo. O ministro explicou que nem todos os beneficiários precisarão ser chamados para perícia presencial porque alguns casos serão resolvidos somente com o cruzamento de dados cadastrais.

“É a maior operação de ‘pente-fino’ da história. Alerta para os beneficiários do INSS: estejam com suas documentações médicas atualizadas e também as informações atualizadas no INSS. Se ficarem com alguma dúvida, procurem um profissional da área”, explica o advogado previdenciário Rafael Pisoni em nota.

O objetivo do governo é abrir espaço no orçamento para os gastos livres dos ministérios, pressionados por conta do limite do arcabouço fiscal, a nova regra para as contas públicas, e também tentar cumprir a meta de zerar o rombo das contas do governo neste ano.

Na quarta-feira, 3, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que será necessário fazer um bloqueio de R$ 25,9 bilhões em gastos, por conta do arcabouço fiscal, que são as regras para as contas públicas.

*Com informações da Agência Brasil

