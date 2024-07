Motorista bate carro em árvore e morre na BR-280, em São Bento do Sul

O motorista de um carro morreu após colidir contra uma árvore nas margens da BR-280, em São Bento do Sul, no Norte de Santa Catarina. O acidente aconteceu na manhã de sábado, 13.

O acidente ocorreu no quilômetro 94 da rodovia. O carro tinha placas de Jaraguá do Sul (SC). O homem de 35 anos que dirigia o veículo morreu no local.

A vítima não havia sido identificada até o fechamento da matéria. A BR-280 liga o estado de oeste a leste. A morte aconteceu, na ocasião, em trecho da rodovia próximo ao Litoral.

