Cruzeiro goleia e segue com 100% de aproveitamento no Futsal de Guabiruba

O Cruzeiro venceu o Inter Futsal por 5 a 1 na manhã deste domingo, 14, e segue com 100% de aproveitamento no Campeonato de Futsal de Guabiruba. A equipe do bairro Aymoré tem nove pontos em três jogos, à frente de Olaria e GDR, que têm a mesma pontuação, mas com um jogo a mais. Foram realizadas 11 partidas neste fim de semana, sendo sete do torneio feminino.

Na Chave A, Cruzeiro, Olaria e GDR brigam por duas vagas para as quartas de final. O Inter Futsal, por outro lado, já está rebaixado para a segunda divisão, que terá sua temporada de estreia em 2025.

O final de semana teve mais goleadas, como o 7 a 1 do Aymoré sobre o River e o 9 a 2 do Tor Futsal sobre o Misto. Pelo campeonato feminino, o Fênix aplicou 8 a 1 sobre o Zuup e segue com 100% de aproveitamento, já classificado às quartas de final.

Faltam dois finais de semana para o encerramento da primeira fase.

Sábado, 13/07

16h – Aymoré 7×1 River

17h – Atlético Paranaense 3×3 Guabisoccer

18h – Zuup 1×8 Fênix

19h – Nacional 3×0 Paysandu

20h – Nacional 1×0 PBS

21h – Atlético Garibaldi 4×3 DHM

22h – GDR 4×3 Samaritanos

Domingo, 14/07

8h – Cruzeiro 5×1 Inter Futsal

9h – Tor Futsal 9×2 Misto

10h – Atlético Tarumã 6×1 Guarani Automóveis

11h – Felinas 3×3 Aliança

Sábado, 20/07

15h – Paysandu x 10 de Junho

16h – Cruzeiro x Samaritanos

17h – Fênix x Boos

18h – São Cristóvão x Atlético Tarumã

19h – D&S x Tor Futsal A

20h – Nacional x PBS

21h – DHM x Guabisoccer

22h – São Cristóvão x Aliança

Domingo, 21/07

8h – Felinas x Tor Futsal B

9h – Nacional x Olaria

10h – Red Bulls GBA x Aymoré

11h – Guarani Automóveis x Nacional

Em itálico: campeonato feminino

