Em Brusque, senador Jorge Seif comenta a aprovação do projeto da barragem de Botuverá

Em visita a Brusque nesta segunda-feira, 15, o senador Jorge Seif (PL) comentou, junto ao prefeito André Vechi e o diretor-geral de Gabinete, Nei Souza, a aprovação do projeto para a construção da Barragem de Botuverá.

A aprovação do projeto ocorreu no Senado Federal na semana passada e agora passará também para sanção na Câmara Federal, representando um momento histórico para Santa Catarina, afirma Seif.

Ele destaca que, com a construção da barragem, os pesadelos das enchentes serão algo que farão parte do passado dos moradores de Brusque e região, e não mais afetarão a vida de milhares de pessoas no futuro.

O senador destacou o empenho do governador Jorginho Mello para a construção da barragem, além do envolvimento da comunidade de Brusque para que essa obra possa, efetivamente, sair do papel.

“Há muitos anos existe essa demanda, da prefeitura, do empresariado e da comunidade como um todo. Com muita alegria fizemos esse anúncio ao lado do prefeito André Vechi. Agora, vamos dar a máxima celeridade possível com apoio do governador para que essa obra seja construída o quanto antes possível”.

