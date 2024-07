Bombeiros usam embarcações nas margens do rio Itajaí-Mirim, em Brusque, para procurar homem que desapareceu

O Corpo de Bombeiros de Brusque segue realizando buscas para localizar o homem que desapareceu após tentar atravessar o rio Itajaí-Mirim, neste sábado, 13. O fato ocorreu na altura do bairro Santa Rita.

Na tarde desta segunda-feira, 15, os agentes realizaram buscas com o uso de embarcações nas margens do rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, a correnteza estava muito forte.

Dias de busca

No domingo, 14, o Corpo de Bombeiros foi até as margens do rio para localizar o homem. Porém, devido à marola e forte corrente, de aproximadamente 6 quilômetros por horas, as condições do rio no local eram desfavoráveis para as embarcações

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, três fatores impedem a busca subaquática: forte corrente, invisibilidade e chuva.

Ainda no domingo, os bombeiros informaram que, nesta segunda-feira, 15, irão fazer outra avaliação das condições do rio para definir as próximas ações.

Corpo desaparecido

Segundo relatos de uma testemunha, o homem teria se lançado no rio na tentativa de atravessá-lo, mas desapareceu no meio da travessia.

Ao chegarem ao local indicado, os bombeiros não encontraram o homem, sendo auxiliados pela testemunha que mostrou uma filmagem do momento em que o homem tentava atravessar o rio e depois desaparece.

“O dia estava chuvoso e o rio apresentava forte correnteza, dificultando as buscas subaquáticas imediatas”, publicaram os bombeiros no relatório.

Pertences pessoais da vítima, incluindo um par de tênis, uma mochila com roupas e outros itens, foram encontrados na margem direita do rio e entregues à Polícia Científica de Brusque para investigação.

