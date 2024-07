Figueira B faz oito gols no mesmo jogo e lidera grupo no Futsal de Botuverá

O Figueira B foi umdos times com vitórias elásticas neste sábado, 13, de rodada do Campeonato de Futsal de Botuverá. Aplicou 8 a 1 sobre o Grêmio Lageado B e lidera o Grupo A, com três vitórias e três jogos. Waltinho marcou quatro dos oito gols da partida.

Outra goleada foi do Juventude sobre o Galaxi: 9 a 2, com três gols de Rafael.

Nas vitórias mais disputadas, Jeimes se destacou com dois gols na vitória por 5 a 3 do Figueira A sobre Los Bandoleiros.

A competição continua nesta quarta-feira, 17, com mais três jogos.

Sábado, 13/07

18h – Grêmio Lageado B 1×8 Figueira B

19h – Galaxi 2×9 Juventude

20h – Figueira 5×3 Los Bandoleiros

21h – Primos Móveis/Los Bandoleiros 4×2 Grêmio

Quarta-feira, 17/07

19h – Grêmio x Figueira

20h – Areia Baixa x Galaxi

21h – Juventude x Primos Móveis/Los Bandoleiros

Assista agora mesmo!

Encontro de Gaiteiros: evento colocou Guabiruba no mapa da música tradicional da região: