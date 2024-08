VÍDEO – Homem é flagrado agredindo cachorro no Nova Brasília, em Brusque

Um homem foi flagrado agredindo um cachorro no bairro Nova Brasília, em Brusque. Uma agressão foi registrada por uma câmera de segurança no dia 7 de agosto, e uma pessoa registrou outra na segunda-feira, 19.

De acordo com a protetora independente Bianca Machado, o caso aconteceu na rua José Winter. Ela diz que o animal irá para um lar temporário após sair da internação. A Acapra também participou do resgate.

“Identificamos a casa e mandamos o caso para o setor de Bem-Estar Animal, que foi ao local com a Polícia Militar. O agressor mora na residência onde o cachorro estava. Acreditamos que ele seja o dono do animal. Além disso, diversas pessoas disseram que as agressões aconteciam há bastante tempo”, conta ao O Município.

Assista ao vídeo:

Leia também:

1. Jovens ficam feridos após acidente de moto com caminhão na rodovia Ivo Silveira, em Brusque

2. Três carros se envolvem em engavetamento na rodovia Ivo Silveira, em Brusque

3. Saiba quanto custou por ano a construção do Pronto Atendimento do Santa Terezinha, em Brusque

4. Eleições 2024: confira o patrimônio declarado de cada candidato a prefeito de Brusque

5. Confira resultados das escolas de Brusque no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de 2023



Assista agora mesmo!

Bar da Toca, no subsolo de restaurante, foi curioso point em Brusque no século 20: