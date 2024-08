Olávio deixa o Brusque durante a Série B do Brasileiro

O atacante Olávio está fora do Brusque, conforme comunicado do clube no fim da tarde desta terça-feira, 20. A rescisão do contrato também já foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O quadricolor não informa se o jogador já está acertado com outra equipe.



Conforme as informações do quadricolor, o centroavante de 30 anos estava se recuperando de uma inflamação no joelho. Sua última partida a vitória por 1 a 0 sobre o Paysandu, em 24 de julho.

Em 2024, Olávio anotou cinco gols e duas assistências em 32 jogos. Ele foi protagonista na temporada anterior, em 2023, contribuindo com gols importantes no Campeonato Catarinense e principalmente na Série C do Campeonato Brasileiro.

Na segunda fase da competição nacional, marcou cinco gols em cinco jogos. Quatro deles foram marcados nas viradas sobre o Operário-PR, em 17 e 23 de setembro, que garantiram o acesso e a vaga antecipada à final.

Olávio encerra sua passagem pelo Brusque com 17 gols e quatro assistências em 73 partidas.

Assista agora mesmo!

Bar da Toca, no subsolo de restaurante, foi curioso point em Brusque no século 20: