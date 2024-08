Raça Negra fará Gourmet Show em Brusque; confira data

O grupo Raça Negra fará um Gourmet Show em Brusque no dia 5 de outubro (sábado), às 20h30, na Sociedade Santos Dumont. As vendas já estão abertas pelo site One Ticket.

O show celebra 40 anos de carreira do grupo.

A gastronomia do evento será feita pelo Schmitt Buffet e Eventos e estará disponível a partir das 21h30. O cardápio terá dez sequências e será divulgado em breve.

O grupo Fala Fera fará o show de abertura, às 21h30 e o Raça Negra entrará no palco às 00h30.

Os valores das mesas e lugares disponíveis podem ser acessados no site One Ticket. Mais informações e reservas podem ser feitas pelo WhatsApp (47) 98826-0134.

A última apresentação do grupo no formato Gourmet Show foi em novembro de 2018, no mesmo local.

