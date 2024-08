Rodrigo Pollero está no BID e pode jogar contra o Goiás

O centroavante Rodrigo Pollero está regularizado e pode entrar em campo pelo Brusque. Seu vínculo com o quadricolor foi publicado às 18h27 desta terça-feira, 20, no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O uruguaio de 27 anos pode, então, jogar contra o Goiás na partida que começa às 21h desta quarta-feira, 21, na Serrinha, pela 22ª rodada da Série B.

Pollero foi treina desde o início de agosto no Brusque. Foi formado no Peñarol e passou por Cerro Largo e Sud América em seu país. Esteve no futebol suíço durante a maior parte de sua carreira, principalmente na segunda divisão. Além do Bellinzona, jogou por Chiasso, Schaffhausen, Zurich e Lausanne-Sport, sendo que pelos dois últimos atuou na elite.

Na última temporada, marcou 15 gols em 30 jogos pelo Bellinzona, sendo 12 gols na segunda divisão e três na Copa da Suíça. Em suas duas temporadas pelo clube, tem 21 gols e três assistências em 61 jogos.

A partida mais recente de Pollero foi em 20 de maio: 2 a 2 contra o Vaduz, na última rodada da segunda divisão suíça. O uruguaio marcou um gol.

Outros reforços

O Brusque trabalha para regularizar outros dois recém-contratados. O atacante Matías Ocampo, que chegou junto com Pollero ao clube; e o meia Agustín González, anunciado neste domingo, 18.

