Trilha do Zoobotânico de Brusque recebe 15 novas árvores para compensar emissões de carbono da Fairtec

Foi realizado, nesta terça-feira, 20, o plantio de 15 árvores nativas, no Parque Zoobotânico de Brusque. As árvores plantadas visam a compensação de parte das emissões de carbono da Fairtec, a Feira de Tecnologia da Construção Civil, que ocorrerá de 12 a 15 de setembro, no Pavilhão da Fenarreco.

Foram plantadas cinco mudas de pitangueira, cinco de ipê-amarelo, dois de araçá e três quaresmeiras, que agora fazem parte da trilha Carbono Neutro, uma parceria do Zoobotânico e da empresa Neutraliza.

A engenheira florestal da empresa Neutraliza, Damáris Padilha, explica a importância de compensar as emissões de carbono. “Compensar as emissões de carbono é fundamental para reduzir o impacto ambiental, combater as mudanças climáticas e demonstrar o compromisso das organizações com a responsabilidade social e ambiental.”

Ela destaca ainda que o Parque Zoobotânico é um espaço importante para o plantio destas árvores. “Nosso parque é um espaço de estudo e de educação ambiental. Além da compensação, temos um compromisso de deixar um legado de responsabilidade ambiental para nossas crianças”, afirma.

Fairtec 2024

Promovida pelo Sinduscon (Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Brusque, Guabiruba, Botuverá e Nova Trento) e Andrade Eventos, o tema da Fairtec 2024 é focado em sustentabilidade.

O presidente do Sinduscon, Ralf Maschio e Silva comemora a ação. “Este ano na Fairtec decidimos entrar com um assunto muito relevante, a sustentabilidade. Quando comentamos em ‘neutralizar’ o evento, todos os organizadores e expositores abraçaram a ideia. Às vezes, no dia a dia, esquecemos desses importantes movimentos”, diz.

“Nosso parque é um refúgio em da natureza em meio à área urbana. O Zoo tem uma flora diversa e essas espécies vêm para ampliar e enriquecer ainda mais nosso ambiente”, completa.

A Fairtec conta com o apoio da Prefeitura de Brusque.

Leia também:

1. Tarifa da Celesc tem reajuste médio de 3% a partir desta quinta-feira; confira

2. Câmara aprova orçamento recorde de mais de R$ 1 nilhão para Brusque em 2025

3. Superlua azul ilumina Brusque: veja as fotos e entenda por que ela recebe esse nome

4. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (19 a 20/08)

5. Inscrições para o concurso de realeza adulta da Fenarreco estão abertas

Assista agora mesmo!

Bar da Toca, no subsolo de restaurante, foi curioso point em Brusque no século 20: