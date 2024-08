Matías Ocampo está no BID e pode estrear contra o Sport

O atacante uruguaio Matías Ocampo está regularizado e pode jogar pelo Brusque na partida contra o Sport, que começa às 21h desta terça-feira, 27, na Ressacada, em Florianópolis.

A publicação de seu vínculo com o quadricolor foi realizada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF no fim da tarde desta sexta-feira, 23. O jogador de 22 anos vem treinando com o quadricolor desde 7 de agosto e atuou no primeiro tempo do jogo-treino contra o Joinville, também na sexta-feira.

O primeiro dos reforços uruguaios a conseguir estrear foi o centroavante Rodrigo Pollero, autor de assistência para o gol de Rodolfo Potiguar na derrota por 4 a 1 para o Goiás.

Desta forma, o único jogador que aguarda sua regularização para poder atuar no Brusque é o meia Agústin González, anunciado no domingo, 18.

