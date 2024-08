Condutor bêbado invade maratona e atropela atleta em Florianópolis

Um motorista de 29 anos, que estava bêbado, atropelou um atleta de 28 anos durante uma maratona em Florianópolis. O acidente aconteceu na manhã deste domingo, 25.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), entre 3h e 10h deste domingo, o tráfego nas pontes Colombo Salles e Pedro Ivo Campos em Florianópolis precisou ser limitado nos dois sentidos do túnel Antonieta de Barros e nos dois sentidos da SC-401 Sul para a realização do segundo dia da Maratona Internacional de Floripa 2024.

O condutor embriagado dirigia um Gol quando ultrapassou a área delimitada por cones e atropelou um atleta, que precisou ser encaminhado ao Hospital Celso Ramos. A vítima estava consciente e estável, mas com suspeita de fratura nas pernas.

O fato aconteceu na altura do quilômetro 31,1 da SC-401 Sul, no sentido centro-bairro, na região do Saco dos Limões. O motorista do carro permaneceu no local e foi submetido ao teste do etilômetro, que detectou 0,54 mg/L de álcool.

Diante da constatação, o homem foi preso em flagrante por embriaguez ao volante e conduzido à delegacia.

Leia também os destaques da semana:

1. Expectativa para criação de nova comarca em Guabiruba é pessimista

2. Câmara aprova orçamento recorde de mais de R$ 1 bilhão para Brusque em 2025

3. Confira resultados das escolas de Brusque no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de 2023

4. Eleições 2024: confira o patrimônio declarado de cada candidato a prefeito de Brusque

5. Prefeitura de Brusque é condenada a pagar R$ 30 mil a ex-procurador que alegou perseguição ao ser demitido

Assista agora mesmo!

Danceteria Komitte reuniu jovens dos anos 1990 e 2000 em diversas festas temáticas: