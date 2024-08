Três moradores de Brusque ganham prêmios na Trimania neste domingo

Três moradores de Brusque foram premiados com R$ 1 mil no Super Giro Premiado da Trimania deste domingo, 25. No entanto, nenhum morador de Brusque foi contemplado nos sorteios principais.

Confira os moradores de Brusque sorteados:

Beatriz Maximiano Praxedes, bairro Planalto;

Alice Colzani, bairro Dom Joaquim;

Katia Regina Caetano Batista, bairro Nova Brasília.

Prêmios principais da Trimania

O primeiro prêmio, de R$ 10 mil, será dividido entre um morador de Indaial e um morador de Blumenau.

O segundo e o terceiro prêmios, ambos de R$ 10 mil, tiveram apenas um ganhador cada. No segundo, o vencedor foi um morador de Blumenau, e no terceiro, o vencedor foi um morador de Itajaí.

O quarto e principal prêmio, uma casa no valor de R$ 300 mil, será dividido entre um morador de Rio do Sul e uma moradora de Rio dos Cedros.

Veja o resultado da Trimania:

