Havan doa 50 mil peças de roupa para moradores vítimas da cheias em Porto Alegre

O empresário Luciano Hang, através da Havan, fez a doação de 50 mil peças de roupas para o município de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, devido às cheias que atingiram a região.

Luciano afirma que as peças devem ser distribuídas para a população do arquipélago da capital, área fortemente atingida pela enchente, onde residem em torno de 20 mil pessoas, num total de oito mil famílias.

“Ficamos imensamente felizes de poder contribuir de alguma maneira com a cidade. Continuaremos ajudando o povo do Rio Grande do Sul, porque as águas baixaram, mas os estragos continuam”, diz.

O empresário também convida as pessoas de todo o Brasil e empresários a continuarem se engajando na causa do Rio Grande do Sul. “Não podemos parar agora. O povo gaúcho precisa de nós”, ressalta.

Outra ação que a Havan possui é a do Troco Solidário. “Todos os meses tenho retornado ao Rio Grande do Sul para fazer algumas das doações pessoalmente. Esta é uma forma de também levar esperança para as pessoas e nos colocarmos juntos na reconstrução”, destaca.

De acordo com a empresa, a Havan ainda deve arrecadar cerca de R$ 15 milhões e doar mais R$ 5 milhões do próprio caixa, totalizando R$ 20 milhões em ajuda ao Rio Grande do Sul.

