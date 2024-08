Corpos são encontrados dentro de carro queimado em Ibirama; vítimas podem ser mãe e filhos que estavam desaparecidos

A Polícia Civil encontrou corpos carbonizados dentro de um carro queimado nesta quinta-feira, 29, em Ibirama. Há a suspeita de que o veículo pertença ao ex-marido de uma moradora de Presidente Getúlio, que está desaparecida junto com seus dois filhos, desde terça-feira, 27.

Familiares de Edinéia Telles chegaram a divulgar o desaparecimento e alguns contatos para quem tivesse informações. Ela não apareceu no trabalho, bem como seus dois filhos, dois meninos, não foram para a creche.

As desconfianças pairam sobre um ex-marido. O suspeito foi encontrado e preso no Paraná, a princípio com o carro que pertencia a seu irmão.

Notícia em atualização.

