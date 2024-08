Brusque contrata zagueiro titular do Nova Iguaçu-RJ

O Brusque anunciou, na tarde desta quarta-feira, 28, a contratação do zagueiro Gabriel Pinheiro. O jogador, de 27 anos e 1,87m, estava no Nova Iguaçu desde 2022. Ele chega por empréstimo até o fim da Série B, com opção de compra.

Gabriel Pinheiro vinha sendo titular absoluto do Nova Iguaçu, vice-campeão carioca. Em 33 jogos por Campeonato Carioca, Copa do Brasil e Série D do Brasileiro, chegou a marcar dois gols. Sua última partida foi em 17 de agosto, na derrota por 1 a 0 para a Inter de Limeira. O resultado eliminou o Nova Iguaçu nas oitavas de final da Série D.

O zagueiro chegou nesta quarta-feira, 28, e já treina com o elenco do Brusque. Ele aguarda a regularização da documentação para poder ser relacionado pelo técnico Luizinho Vieira.

