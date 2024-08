“Pessoa especial”: quem era motorista que morreu em acidente na SC-108, em Joinville

Foi identificado como Vinícius Morais Benazzi o motorista que morreu após uma colisão com um caminhão na Rodovia do Arroz (SC-108), em Joinville. O acidente aconteceu nesta terça-feira, 27.

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte do jovem. “Eu segurei tantas vezes você nos meus braços, vi você crescer com entusiasmo, limpei em alguns momentos suas lágrimas, mas agora sou eu que choro amargamente, me sinto definhando, preciso de amparo. Você partiu, meu neto amado, e é difícil conseguir exprimir toda revolta que guardo dentro de mim”, escreve a avó.

Um amigo conta que foi Vinícius quem o apresentou ao mundo dos jogos. “Ele me ensinou a usar a imaginação de forma ilimitada, a criar mundos que talvez nunca tivesse explorado se não o tivesse conhecido. Vinícius me fez sonhar, acreditar, e me mostrou que tudo o que podemos imaginar, um dia, pode se tornar realidade”, diz na publicação.

“Que vocês encontrem conforto nas boas lembranças e na certeza de que Vinícius foi uma pessoa especial, que tocou a vida de todos ao seu redor de forma única e positiva”, complementa o amigo.

Vinicius era escritor. “O ascender da esperança” é um dos livros publicados por ele. “Um grande poeta que tive a honra de conhecer”, diz uma mulher em publicação da avó no Facebook.

Sepultamento

O sepultamento de Vinícius ocorre nesta quarta-feira, 28, no cemitério Rio Bonito.

O acidente

Segundo os Bombeiros Voluntários de Joinville, a ocorrência foi registrada por volta das 6h, em frente à empresa Transmagna Transportes, no bairro Vila Nova.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) informou que pela análise da cena e de vídeo cedido pela empresa, foi possível identificar que Vinícius, conduzindo um veículo Sandero, invadiu a pista contrária e bateu contra o caminhão. O motorista do caminhão não conseguiu evitar a colisão.

