Após uma sequência de madrugadas geladas, que fizeram os termômetros em Brusque registrarem temperaturas entre 2°C e 5°C, esta quarta-feira, 28, trouxe um alívio no frio intenso que vinha até então predominando, não só no município, mas em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Embora as primeiras horas do dia ainda tenham sido frias, os valores mínimos começaram a mostrar um recuo no padrão rigoroso de inverno, sob marcas já acima dos 10°C em alguns locais da cidade e região.

Essa mudança sutil sinaliza o início de uma transição da condição climática, sugerindo que o rigor das baixas temperaturas pode estar se despedindo.

De acordo com as previsões meteorológicas, o restante de agosto deverá trazer um cenário mais agradável, tendo a expectativa de madrugadas menos rigorosas e dias progressivamente mais aquecidos, à medida que a influência da massa de ar frio vai perdendo força.

Para oferecer informações detalhadas sobre a síntese climática apresentada acima, buscamos o respaldo oficial do meteorologista Piter Scheuer, que gentilmente nos forneceu um boletim informativo.

Confira a nota emitida pelo profissional logo após a foto a seguir.

Frio perde força

*Boletim: Piter Scheuer >>

A partir desta quarta-feira, o frio intenso que tem dominado Brusque e todo o Vale do Itajaí-Mirim começa a perder força de forma progressiva.

Embora o amanhecer de quinta-feira ainda sinalize ser marcado por temperaturas baixas, já se observa uma tendência de alívio, com uma gradual elevação dos índices térmicos.

Para sexta-feira e o fim de semana, os simuladores apontam madrugadas menos geladas, diante de valores noturnos acima de 12°C.

Já as tardes, por sua vez, tendem a apresentar um discreto aquecimento, com máximas podendo alcançar valores acima de 25°C, coincidindo com a reta final de agosto e início de setembro.

Tempo seco se mantém

Não há previsão de chuva para Brusque e toda a região do Vale do Itajaí-Mirim até pelo menos o próximo sábado.

Durante este período vindouro, o sol deve aparecer entre nuvens, proporcionando assim, condições favoráveis às atividades externas, seja a trabalho ou lazer.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

O frio da madrugada

Prosseguindo com a edição desta quarta-feira, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque, bem como, o Vale do Itajaí-Mirim como um todo.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar que não foram registradas ocorrências de chuvas durante esse intervalo (indicado em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, convidamos você a apreciar as paisagens encantadoras então enviadas por nossos leitores.

As fotografias capturam a serena beleza do amanhecer desta quarta-feira, como retratado nas legendas de cada lugar.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

