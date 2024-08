Furtos de Hilux acabam com homem morto e quatro presos em Camboriú

Uma ocorrência de furto terminou com morte e quatro presos em Camboriú no final da tarde desta terça-feira, 27. Tudo aconteceu na rua Pedro Paulo Minela, interior do município. As informações sobre a ocorrência foram coletadas com base no relatório do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM), de Balneário Camboriú.

Inicialmente, policiais foram informados que duas caminhonetes Hilux, com registro de furto, estavam abandonadas em uma área de mata no interior. Quando chegaram, havia cinco pessoas no local, classificados pela PM como membros de grupo criminoso.

“Atentou contra equipe policial”

Já no momento em que os policiais chegaram ao local, dois homens foram presos. Os outros três fugiram pela mata. Com apoio de mais PMs, o restante do grupo foi localizado. Os policiais prepararam um cerco e varredura da região, até encontrarem o trio.

“Após horas de buscas, os três fugitivos foram localizados, sendo que um deles estava armado, resistiu à prisão e atentou contra a equipe policial, vindo a óbito no local”, informou o 12º BPM no relatório, sem detalhar como a morte ocorreu.

Ainda de acordo com a PM, os veículos furtados foram recuperados. Por fim, a polícia informou que o grupo integrava uma organização criminosa especializada em furtos de caminhonetes.

