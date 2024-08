Brusque conquista grande vitória sobre o Sport em Florianópolis

O Brusque voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro: 1 a 0 sobre o Sport na noite desta terça-feira, 27, na Ressacada, pela 23ª rodada. Com uma atuação bastante aguerrida e coletiva, o quadricolor marcou um belo gol com Diego Mathias e conseguiu se defender no segundo tempo. A equipe chega a 22 pontos e ocupa a 18ª posição, enquanto o time pernambucano chega a sua terceira derrota consecutiva e estaciona no nono lugar.

Bom início

Os primeiros 15 minutos do jogo foram do Brusque. Com boa marcação na saída de bola, aproveitando alguns erros do Sport, que demorava a se encontrar, conseguia controlar a partida.

Aos dois minutos, após boa jogada, Luiz Henrique avançou pela esquerda e cruzou. Paulinho Moccelin, praticamente sozinho, cabeceou por cima. Aos quatro, após bola alçada na área por Paulinho Moccelin, Pollero tentou chegar para cabecear, mas Chico se antecipou e atrasou para Caique França.

Jhemerson teve enorme chance de abrir o placar, recebendo um presente na saída de bola do Leão. Dominou com espaço na entrada da grande área e chutou firme. A bola passou perto, à direita do goleiro.

Equilíbrio

O Sport começou a manter mais a posse de bola e a se aproximar da área quadricolor com mais frequência. Após os 15 minutos, o Brusque começava a gerar contra-ataques para o adversário. Em várias tentativas de escanteio e falta, acabava entregando a bola nas mãos de Caíque França ou nos pés de algum adversário em condições de iniciar o contragolpe.

Aos 26, Barletta passou para Gustavo Coutinho, que chutou cruzado na área. A bola chegaria em Luciano, mas Mateus Pivô conseguiu fazer o corte. Após chute de Barletta, a bola desviou na zaga e Gustavo Coutinho, quase sem ângulo, finalizou de primeira para fora.

Dois minutos depois, Gustavo Coutinho dominou no peito e mandou um bonito chute da entrada da área. A bola passou à direita de Matheus Nogueira, perto da forquilha.

Placar aberto

O Brusque fez um golaço aos 41 minutos, com Diego Mathias. Após cruzamento rasteiro pela direita, Jhemerson tentou o domínio, mas caiu no duelo com o adversário. Ainda assim, conseguiu fazer a bola chegar a Diego Mathias. O meia ajeitou e acertou um belíssimo chute, com muita categoria, A bola morreu no ângulo, à direita de Caique França.

Sport em cima

Modificado na segunda etapa, o Sport partiu em busca do empate, e quase conseguiu. Aos cinco minutos, após cobrança de escanteio, a bola sobrou com Igor Cariús, que emendou o voleio e a bola bateu na trave antes de sair. No minuto seguinte, Igor Cariús tentou de novo, cabeceando com liberdade, mas a bola passou por cima do gol.

Aos nove minutos, Wellington Silva foi acionado em contra-ataque, invadiu a área e fez o passe para Gustavo Coutinho. O camisa 9 chutou da entrada da pequena área, mas Matheus Nogueira salvou o Brusque com a defesa e a zaga afastou do jeito que foi possível.

Raras saídas

Do lado do Brusque, restava algumas tentativas de contra-ataque, mas que não terminavam em finalização clara. Aos 20 minutos, Diego Tavares reteve a sobra da disputa aérea no meio-campo e cruzou para Pollero. O uruguaio chegou ensaiando a bomba, mas não conseguiu pegar bem na bola e ela passou por cima.

Aos 22, a jogada começou no campo de ataque. Paulinho Moccelin interceptou a saída do Sport com um cabeceio. Pollero fez o passe a Serrato, que chutou forte de fora da área e obrigou Caique França a fazer a defesa para escanteio.

Instantes finais

O Sport tentava se lançar ao ataque, mas sem chegar com o mesmo perigo dos primeiros minutos do segundo tempo. Em contra-ataque, o Brusque ainda reclamou pênalti. Diego Mathias cruzou rasteiro, o zagueiro se atrapalhou, a bola bateu na mão dele, mas ficou com Caique França. Pollero reclamou pênalti de forma veemente, sem sucesso. O jogo não chegou a ser paralisado para revisão do VAR.

Aos 50 minutos, Lucas Lima foi expulso. Recebeu o segundo cartão amarelo tentando parar a origem de possível contra-ataque na arrancada de Diego Mathias.

Próximo jogo

O Brusque visita o Operário-PR em partida que começa às 21h30 desta segunda-feira, 2, no estádio Germano Krüger. Às 20h do mesmo dia, o Sport enfrenta o Ituano na Arena Pernambuco.

Brusque 1×0 Sport

Campeonato Brasileiro – Série B

23ª rodada

Terça-feira, 27 de agosto de 2024

Ressacada, Florianópolis

Público total: 158

Renda bruta: R$ 4.860

Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Wallace, Luiz Henrique (Madison); Rodolfo Potiguar (Lorran), Serrato; Diego Mathias, Jhemerson (Diego Tavares); Pollero e Paulinho Moccelin (Dionísio).

Técnico: Luizinho Vieira

Sport: Caique França; Lucas André (Igor Cariús), Chico, Allyson, Felipinho (Zé Roberto); Felipe, Luciano (Pedro Vilhena); Crysthian Barletta (Dalbert), Lucas Lima, Wellington Silva (Lenny Lobato); Gustavo Coutinho.

Técnico: Guto Ferreira

Gols: Diego Mathias

Cartões amarelos: Mateus Pivô, Paulinho Moccelin, Lorran, Pollero; Luciano, Lucas Lima (2), Allyson

Cartão vermelho: Lucas Lima

Trio de arbitragem (DF): Maguielson Lima Barbosa, auxiliado por Lucas Costa Modesto e Lehi Sousa Silva

Quarto árbitro: Luiz Augusto Silveira Tisne (SC)

VAR: Vinícius Furlan (SP), auxiliado por Luciano Roggenbaum (PR)

