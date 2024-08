Trajetórias profissional e política: confira o currículo dos candidatos a prefeito de Guabiruba

As campanhas dos candidatos a prefeito de Guabiruba encaminharam ao jornal O Município os currículos com as trajetórias pessoais, profissionais e políticas dos concorrentes ao Executivo municipal. Além disso, foram enviados os currículos no mesmo formato dos candidatos a vice-prefeito em cada chapa.

Disputam a prefeitura Marquinho Habitzreuter (Podemos), Renata Ferreira (PL) e Zirke (PP). Os candidatos tem como vice em suas chapas, respectivamente, Orides Kormann (MDB), Pastor Jorge (PL) e Cledson (PSD). Veja abaixo os currículos.

Marquinho Habitzreuter (Podemos) é candidato a prefeito de Guabiruba pela coligação Bora Mudar, formada por Podemos e MDB. Natural de Brusque, Marquinho, que tem 51 anos, é filho de Osmar Habitzreuter e Jane Sartori Habitzreuter. O candidato é pai de três filhas: Rebeca, Maria Antônio e Manuela.

Trajetória profissional

Iniciou no trabalho aos 14 anos como office boy e, posteriormente, em alguns setores do comércio. Estagiou junto à promotoria pública e escritório de advocacia, tendo se formado em Direito em 1997, atuando como advogado até a presente data. Neste percurso, também atuou como oficial de Gabinete da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional e assessor jurídico da Prefeitura de Guabiruba.

Trajetória política

Foi candidato a vereador em 1992, 1996, 2000 e 2016, além de ter sido candidato a prefeito em 2020 e a deputado estadual em 2022. Não se elegeu em nenhuma das tentativas.

Orides Kormann (MDB), candidato a vice-prefeito

O candidato a vice-prefeito na chapa de Marquinho é Orides Kormann (MDB). Ele tem 71 anos, é natural de Guabiruba, e filho de Harry Kormann e Renata Schumacher Kormann. Casou com Angelika Kormann e é pai de Eloise, Elisiane e Elisa, além de avô de Sofia, Lucas e Anna.

Trajetória profissional

Atualmente aposentado, ingressou na vida profissional em 1966, na Iresa. De 1971 a 1977, trabalhou e estudou na Alemanha, concluindo sua formação como metalúrgico. De 2000 a 2005, deu continuidade ao negócio da família, abrindo o Restaurante Schumacher em Brusque.

Trajetória política

Foi candidato a prefeito nos anos de 1988, 1992, 2000, 2004, 2008, 2016 e 2020, sempre pelo MDB. Eleito nos pleitos de 1992, 2004 e 2008, exerceu o mandato de prefeito em três gestões.

Renata Ferreira (PL) é candidata a prefeita de Guabiruba. Disputa o poder Executivo sem coligação. Natural de Ponte Alta (SC), mora em Guabiruba desde 2017. Renata tem 37 anos, é casada e mãe de três filhos.

Trajetória profissional

Possui ensino médio completo, é técnica em massoterapia e microempreendedora individual no ramo de decoração e eventos.

Trajetória política

Disputa a primeira eleição.

Pastor Jorge (PL), candidato a vice-prefeito

O candidato a vice-prefeito na chapa é Pastor Jorge (PL). Ele tem 65 anos, é natural de Itajaí, casado, pai de cinco filhos e avô de dois netos. Pastor Jorge mora em Guabiruba desde 2010.

Trajetória profissional

Possui primeiro grau incompleto, é aposentado, pastor e consultor de vendas.

Trajetória política

Disputou as eleições de 2016 e 2020 como candidato a vice-prefeito de Guabiruba. Não se elegeu nas duas ocasiões.

Zirke (PP) é candidato a prefeito de Guabiruba pela coligação Guabiruba Cada Vez Melhor, formada por PP e PSD. Natural de Guabiruba, ele tem 55 anos, é casado há 31 com Wiliane Greis Debatin Zirke e tem um filho, Gustavo Zirke.

Trajetória profissional

Zirke tem ensino fundamental completo. Profissionalmente, é proprietário da Funerária Guabiruba. Ele já foi presidente do Rotary Clube. Atuou como diretor da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). Zirke também foi membro da comissão criadora e organizadora da Stadtplatzfest.

Trajetória política

Zirke foi candidato a prefeito nas eleições de 2004 e, em 2008, concorreu a uma cadeira na Câmara de Vereadores. Em nenhuma das duas oportunidades foi eleito. Em 2012 e 2016, foi candidato a vice-prefeito, eleito nas duas disputas. Em 2020, foi eleito prefeito de Guabiruba, função que exerce atualmente.

Cledson (PSD), candidato a vice-prefeito

O candidato a vice-prefeito na chapa é Cledson (PSD). Ele tem 44 anos, é filho de Osni Kormann e Olga Schwambach. Natural de Brusque, Cledson é casado com Bruna Zanella Kormann e tem três filhos: Clara Zanella Kormann e os gêmeos Felipe Moritz e Lucas Moritz Kormann, além do enteado Dylan Fuzão.

Trajetória profissional

Fisioterapeuta da Apae de Guabiruba durante dez anos, participou também da diretoria da instituição. Atuou no hospital do município e participou da Associação Visite Guabiruba (Avigua), na qual já foi vice-presidente. Formado pela Universidade do Estado de Santa Catarina em 2003, atua como fisioterapeuta no município desde 2004, sócio da Zwilling Reabilitação e Atividade Física. É também proprietário do Gurmàn Pub e Cervejaria e sócio dos chalés do Santo Antônio e Lustig Eventos.

Trajetória política

Concorreu pela primeira vez a um cargo público em 2020, quando se elegeu vice-prefeito de Guabiruba, função que ocupa até hoje.

