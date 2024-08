TJ-SC monta rigoroso esquema de segurança para “julgamento do ano” em Blumenau

Julgamento do ano

O Tribunal de Justiça de SC preparou um rigoroso esquema de segurança para o julgamento, amanhã, a partir das 8 horas, do assassino de quatro crianças da creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau, no dia 5 de abril do ano passado. O julgamento será no Fórum Central. Réu e familiares das vítimas estarão frente a frente pela primeira vez.

Pauta

As enchentes no Rio Grande do Sul estão pautando a eleição para prefeito de Porto Alegre. Em Florianópolis, a não ser o candidato à reeleição, Topázio Neto, que exalta sua gestão nas redes sociais enquanto aguarda a campanha no rádio e TV para mostrar mais, a oposição está procurando fraquezas para bater nele. Quais, se verá daqui uns dias. Com surpresas, veio dizer um passarinho.

Torcida fanática

Os clubes de futebol profissional de SC têm inveja do Criciúma, não do time em si, já que estar na Série A já é um feito extraordinário para o futebol catarinense. Mas de sua fanática torcida. No jogo de domingo, em casa, quando perdeu de 1 a 0 para o Grêmio, atraiu 17.377 torcedores. Somando todos os 23 jogos deste ano no Estádio Heriberto Hulse, o total passa de 300 mil, com média de 13.467. Invejável mesmo.

Ataque

A grande mídia impressa nacional resolveu partir para o ataque, de frente, em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Em seu principal editorial de ontem, a “Folha” destaca que o “supremo” insiste na anomalia, na medida em que abre novo inquérito, de ofício, isto é, sem ter sido provocado pelo Ministério Público, como reza o protocolo civilizatório e a Carta, em que atua como interessado, delegado e juiz. O que espanta é que os outros 10 “supremos” fingem não ter nada com isso.

Vitória

Em decisão do Judiciário de SC, vista como um marco na proteção dos direitos do comércio varejista brasileiro, a Havan e seu dono, Luciano Hang, a Meta Platforms, responsável pelo Instagram, tem que bloquear todos os anúncios pagos fraudulentos que utilizem o nome, imagem e marca da rede e de Hang, em especial aqueles que utilizam a inteligência artificial, conhecida também como deep fake. Sob pena de multa de R$ 20 milhões, a rede social recebeu prazo de 48 horas para cumprir a ordem.

Visão inclusiva

Há contribuições de juízes trabalhistas de SC no lançamento, esta semana, pela Justiça do Trabalho, de três protocolos de julgamento para orientar sua magistratura a analisar casos com uma visão mais ampla e contextualizada, visando identificar e combater discriminações. Os documentos propõem um olhar sem vieses ou preconceitos sobre diversidade, inclusão e combate ao trabalho escravo contemporâneo e ao trabalho infantil.

Taxa de condomínio

Estudo inédito realizado pela startup Loft, que atua no mercado imobiliário, concluiu que a taxa de condomínio em Florianópolis pode variar até cinco vezes dependendo do bairro. Quem mora em apartamentos na Praia Brava, no extremo norte da Ilha de SC, paga, em média, R$ 11,60 por m2, o valor mais alto. Enquanto isso, no Campeche Central, no lado oposto, é de R$ 2,66.

Candidaturas

O Tribunal Superior Eleitoral disponibilizou os percentuais de candidaturas femininas e de pessoas negras por partido político em todos os Estados. Em SC foram registradas 19.332, das quais 6.626 de mulheres e 12.706 de homens. Por gênero, 5.535 são mulheres não negras, 1.091 mulheres negras, 1.796 homens negros e 10.886 homens não negros.

Desleixo 1

Ao menos 190 prefeituras catarinenses precisam concluir, até esta sexta-feira, o envio de dados para o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (Sinisa); 105 já haviam concluído o processo e 19 nem tinham iniciado os protocolos até a última sexta-feira.

Desleixo 2

Isso explica porque SC está na humilhante 19ª posição no ranking nacional de saneamento. Embora tenha tido alguns avanços, hoje 5,4 milhões de catarinenses não têm coleta de esgoto (70,9%), quando a média nacional é 44,5%, e apenas 34,8% do esgoto produzido recebe tratamento adequado — a média nacional é 52,2%.