O Paysandu vai voltar a movimentar o futebol brusquense com seu próprio time, em iniciativa inesperada: a participação no Campeonato Catarinense feminino. O centenário clube esmeraldino estreia em 1º de setembro, às 15h, contra o atual campeão, Criciúma. A partida é na tradicional casa paysanduana, o estádio Cônsul Carlos Renaux, com entrada gratuita, atividades voltadas para as mulheres e brindes.

A base desta nova empreitada do Paysandu está no projeto do técnico Dorimar dos Santos, que trabalha com futebol feminino representando Brusque em competições estaduais. É o caso dos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc) e dos Joguinhos Abertos. Dorimar começou a trabalhar com futebol feminino em 2021, buscando dar espaço e oportunidade às filhas, que não tinham onde jogar de forma mais competitiva.

“O projeto foi crescendo e tivemos a ideia de procurar o Paysandu, que abriu as portas para nós. Antes não tínhamos campo, cada treino era num campo da cidade. Por meio do Keka, (presidente do Paysandu) o clube disponibilizou um espaço fixo para nós, para termos treinos semanais, amistosos. Temos a nossa casa do futebol feminino hoje, é o Paysandu”, comenta Dorimar.

Para o Catarinense, foram feitas algumas seleções, e o plano é ter um elenco de 27 ou 28 jogadoras. Uma mescla de garotas de 16 a 18 anos, na faixa etária dos Joguinhos Abertos, com as mais experientes, com passagens por competições de futebol society e futsal na região. “Temos duas atletas de Guabiruba e uma de Blumenau. As demais são todas brusquenses”, explica. Os treinos são semanais, e vêm sendo realizados aos domingos.

A desistência do Joinville foi determinante para a participação do Paysandu. Em contato constante com a Federação Catarinense de Futebol (FCF), o treinador entendeu que seu time poderia participar na competição. Entrou em acordo com o Paysandu e confirmou presença, há cerca de um mês.

“Neste ano, a ideia é se estruturar, ver como é, ter a experiência mesmo. E ano que vem, vamos nos estruturar melhor”, comenta o presidente do Paysandu, Gerson Morelli, o Keka.

Para disputar o Catarinense, o clube precisou realizar trabalhos de manutenção do gramado sintético. O campo recebe diversas competições com frequência, além de atividades das escolinhas e categorias de base e das partidas de mensalistas. Vestiários, arquibancadas e cabines para imprensa também receberão investimentos.

A Federação Catarinense de Futebol (FCF) arca com viagens, alimentação, taxas de arbitragem e bolas, além de auxílios com inscrições e regularizações de atletas. As principais tarefas do time nas partidas são a disponibilidade de ambulância e a segurança.

Referência

Jaíne Dias da Silva atua como não apenas como ponta-direita e lateral-esquerda no time do Paysandu, mas também como assistente do técnico Dorimar dos Santos. Aos 27 anos, a gaúcha foi atleta de salto em altura, mas também jogava futsal e futebol 7 em sua terra natal. Os primeiros contatos com o futebol de campo foram feitos a partir do projeto de Dorimar, na preparação para os Jasc de 2021.

Após participar de diversas competições locais e estaduais, o Catarinense será o campeonato de maior peso em sua trajetória. Junto com outras colegas, Jaíne terá um papel de liderança. “Vai ser uma experiência boa. Somos referência para elas [jogadoras mais novas]. Tive oportunidade de levá-las a uma edição dos Joguinhos. Vai chegar um momento em que elas é que vão estar no nosso lugar”, comenta.

Retorno

Fundado em 1918, o Paysandu disputou o Catarinense masculino pela última vez em 1987. Meses depois, o clube se fundiu com o Carlos Renaux para dar origem ao Brusque. Contudo, desde os anos 90, dirigentes de Paysandu e Renaux se movimentaram para reverter a fusão e voltar às atividades de formas separadas, até retomarem seus patrimônios de forma oficial.

Desde 1987, o Paysandu não jogou futebol profissional. Suas atividades ficaram focadas em categorias de base e futebol amador. Com o futebol feminino em 2024, o clube volta a disputar uma competição de topo da Federação Catarinense de Futebol.

Iniciação e treinamentos

Com a parceria, o Paysandu oferece iniciação gratuita no futebol para garotas a partir dos 9 anos. As atividades são realizadas às terças e quintas-feiras, das 8h30 às 10h. É possível entrar em contato sobre o assunto com o treinador por meio do telefone (47) 99742-6059.

